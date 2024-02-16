За сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений на фронте. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражено 3 атаки врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 6 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 10 атак противника неподалеку Богдановки, Ивановского, Клищеевки, Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 28 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкино и еще 5 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области. Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 34 атаки.

На Новопавловском направлении нашими защитниками отражено 3 атаки врага южнее Пречистовки и в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Так, за прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурма.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения врага - Генштаб