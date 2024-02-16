Авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения врага - Генштаб

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в конце прошлых суток силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по:

1 пункт управления,

3 районах сосредоточения личного состава,

1 артиллерийское средство,

1 складу боеприпасов, 1 радиолокационной станции противника.

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