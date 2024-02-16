Авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження ворога – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу українська авіація завдала ударів по 12 місцях зосередження ворожих військ. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
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Зазначається, що наприкінці минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по:
- 1 пункту управління,
- 3 районах зосередження особового складу,
- 1 артилерійському засобу,
- 1 складу боєприпасів, 1 радіолокаційній станції противника.
ССО показали зачистку спостережних постів ворога на Південному напрямку15.02.24, 17:53 • 24001 перегляд