ССО показали зачистку спостережних постів ворога на Південному напрямку
Київ • УНН
Українські спецпризначенці за допомогою безпілотника знищили командний пункт, спостережний пункт та склад боєприпасів противника у Херсонській області, після чого зачистили територію.
Сили Спеціальних Операцій ЗС України показали, як знищили та зачистили спостережні пости ворога на Південному напрямку, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що під час ведення спеціальної розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили патрульний човен та спостережні пости противника. Для знищення ворога оператор БпАК завдав по цілях вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрону з системою скиду. Після цього на зачистку спостережних постів висунулася бойова група ССО.
Окрім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника також було захоплено трофейну зброю та спецтехніку.
Професійно здійснені спеціальні дії операторів ССО у подальшому дозволять контролювати більше ділянок на даному напрямку
Доповнення
Бійці Сил спеціальних операцій знищили ворожий командно-спостережний пост противника і склад з боєкомплектом на Херсонщині.
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