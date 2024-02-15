Ситуація у Кринках складна, але Сили оборони утримують плацдарм - Гуменюк
Київ • УНН
Українські військові продовжують утримувати плацдарм у Кринках на Херсонщині, незважаючи на постійні обстріли з боку російських військ.
Ситуація у Кринках на Херсонщині залишається досить складною, адже утримувати плацдарм в умовах постійних штурмів дуже важко, але українські військові з цим справляються. Про це заявила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону, передає кореспондент УНН.
Деталі
На запитання яка ситуація в Кринках та загалом на лівому березі, Гуменюк відповіла, що ситуація залишається досить складною
Утримувати плацдарм в умовах постійних штурмів дуже важко, але наші підрозділи з цим справляються
Гуменюк повідомила, що за минулу добу спостерігалася підвищена активність в порівнянні з попередніми днями – 7 штурмів ворог спробував провести, але всі вони були безрезультатними.
Техніку продовжують економити, тому більше втрачають особового складу. За минулу бойову добу в нашій зоні відповідальності відмінусовано 68 окупантів. Це результат штурмів, у яких беруть участь групи з 10-15 людей в пішому порядку, але потім повертаються з втратами до 70%
Доповнення
Гуменюк раніше повідомляла, що окупантам все складніше набирати контингент для майбутніх штурмів і 70% втрат від штурмових груп рф – це дуже потужний результат для тих умов в яких українські воїни тримають плацдарм на лівому березі Херсонщини.
рф зосередила на лівобережжі Дніпра угруповання у понад 70 тисяч - Гуменюк02.02.24, 10:23 • 30093 перегляди