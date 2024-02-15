Ситуація у Кринках складна, але Сили оборони утримують плацдарм - Гуменюк

Ситуація у Кринках на Херсонщині залишається досить складною, адже утримувати плацдарм в умовах постійних штурмів дуже важко, але українські військові з цим справляються. Про це заявила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону, передає кореспондент УНН.

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На запитання яка ситуація в Кринках та загалом на лівому березі, Гуменюк відповіла, що ситуація залишається досить складною

Утримувати плацдарм в умовах постійних штурмів дуже важко, але наші підрозділи з цим справляються

Гуменюк повідомила, що за минулу добу спостерігалася підвищена активність в порівнянні з попередніми днями – 7 штурмів ворог спробував провести, але всі вони були безрезультатними.

Техніку продовжують економити, тому більше втрачають особового складу. За минулу бойову добу в нашій зоні відповідальності відмінусовано 68 окупантів. Це результат штурмів, у яких беруть участь групи з 10-15 людей в пішому порядку, але потім повертаються з втратами до 70%