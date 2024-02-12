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Штурмові групи рф втрачають до 70% військових на лівому березі Херсонщини – Гуменюк

Штурмові групи рф втрачають до 70% військових на лівому березі Херсонщини – Гуменюк

Київ • УНН

 • 33858 перегляди

росії стає все важче вербувати людей для майбутніх штурмів на Херсонщині через високі втрати - 70% від попередніх атак, за словами Гуменюк.

Окупантам все складніше набирати контингент для майбутніх штурмів і 70% втрат від штурмових груп рф – це дуже потужний результат для тих умов в яких українські воїни тримають плацдарм на лівому березі Херсонщини. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Бачимо, що на динаміку ведення бойових дій суттєво впливають погодні умови й через це контрбатарейна боротьба трохи менш активна, через це застосування бронетехніки ворогом на нашій ділянці трохи менша. Саме через це кількість штурмів зменшилася, але це не єдиний фактор, який суттєво впливає. Це до речі, загальний настрій, загальна морально-психологічна атмосфера у військах ворога", - розповіла Гуменюк.

За її словами, росіянам все складніше набирати контингент на майбутні штурми.

"Зокрема ми бачимо, що набирати контингент на майбутні штурми їм все складніше, тому що сарафанне радіо розносить, що повернення з відти чекає не всіх і 70% втрати від штурмових груп – це дуже потужний результат для тих умов в яких наші воїни тримають цей плацдарм", - зазначила Гуменюк.

Доповнення

Гуменюк раніше повідомляла, що російські окупанти не використовують бронетехніку на лівобережжя Херсонщині під час штурмів через так зване "командирське ембарго".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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nataliia-humeniukНаталія Гуменюк
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