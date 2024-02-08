В окупантів на Херсонщині діє "командирське ембарго" на бронетехніку - Гуменюк

Російські окупанти не використовують бронетехніку на лівобережжя Херсонщині під час штурмів через так зване "командирське ембарго". Також останніми днями суттєво впала кількість спроб проведення росіянами штурмів. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ситуація залишається напруженою через те, що ворог не відмовляється від спроб атакувати наші позиції і вибивати нас із зайнятих позицій та плацдармів на лівому березі. Але кількість спроб останніми днями впала суттєво до 3-4 за добу. Якщо раніше ми фіксували до 10 й більше, то зараз очевидно все складніше зібрати групу смертників для того, щоб направляти на штурми - розповіла Гуменюк.

Вона також зазначила, що окупанти не використовують техніку через "командирське ембарго" на використання бронетехніки.

"Довготривалий час ми спостерігаємо, що у них діє заборона використовувати бронетехніку під час штурмів. Тобто вони на початку робили штурми за класикою – з підтримкою бронетехніки, але дуже рясно її втрачали й тому через певний період часу припинили використовувати. Ми дізналися, що у них діє така заборона. Тобто штурми здійснюються безпосередньо групами піхоти", - сказала Гуменюк.

Доповнення

29 січня Гуменюк заявляла, що росіяни формують підсилення підрозділів, які на лівому березі Херсонщини.