У оккупантов на Херсонщине действует "командирское эмбарго" на бронетехнику - Гуменюк
Киев • УНН
россияне наложили запрет на использование бронетехники во время штурмов в Херсонской области из-за предыдущих потерь, и теперь проводят только пехотные атаки.
Российские оккупанты не используют бронетехнику на левобережье Херсонщины во время штурмов из-за так называемого "командирского эмбарго". Также в последние дни существенно упало количество попыток проведения россиянами штурмов. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Ситуация остается напряженной из-за того, что враг не отказывается от попыток атаковать наши позиции и выбивать нас с занятых позиций и плацдармов на левом берегу. Но количество попыток в последние дни упало существенно до 3-4 в сутки. Если раньше мы фиксировали до 10 и более, то сейчас очевидно все сложнее собрать группу смертников для того, чтобы направлять на штурмы
Она также отметила, что оккупанты не используют технику из-за "командирского эмбарго" на использование бронетехники.
"Долгое время мы наблюдаем, что у них действует запрет использовать бронетехнику во время штурмов. То есть они в начале делали штурмы по классике - с поддержкой бронетехники, но очень обильно ее теряли и поэтому через определенный период времени прекратили использовать. Мы узнали, что у них действует такой запрет. То есть штурмы осуществляются непосредственно группами пехоты", - сказала Гуменюк.
Дополнение
29 января Гуменюк заявляла, что россияне формируют усиление подразделений, которые на левом берегу Херсонщины.
У оккупантов на Херсонщине действует "командирское эмбарго" на бронетехнику - Гуменюк
россияне наложили запрет на использование бронетехники во время штурмов в Херсонской области из-за предыдущих потерь, и теперь проводят только пехотные атаки.
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