росіяни формують підсилення підрозділів, які на лівому березі Херсонщини – Гуменюк
Київ • УНН
Росія формує підкріплення для підрозділів на лівому березі Херсонської області після того, як вони зазнали великих втрат, за словами українських чиновників. У Криму також спостерігається певна активність з поповнення запасів російських військ.
Спостерігається певна активність на Кримському напрямку, де формуються команди, для підсилення російських підрозділів, які є на лівому березі Херсонщини, й після потужних втрат потребують поновлення живої сили та техніки.
Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Ми продовжуємо боротьбу за позиції на лівому березі розширюючи наші плацдарми. Очевидно, що окупанти побоюються цієї нашої активності, тому на тлі того, що втратили певну активність в штурмових діях, у них були відповідні складнощі з формуванням тих штурмових груп, які підуть на відповідні дії, й вони знову поновили таку активність
Гуменюк зазначила, що росіяни за минулу добу здійснили 8 безуспішних штурмових дій.
Окупанти були змушені повертатися на свої позиції з втратами особового складу. За минулу добу ми нарахували підтвердженими 105 окупантів відмінусованих в нашій зоні відповідальності
Також вона зазначила, що є результати щодо знищеної російської техніки.
"Маємо результати по знищенню ворожої техніки, зокрема це артилерійські установки з яких вони обстрілюють правий берег, і такі втрати призвели до того, що спостерігаємо певну активність на Кримському напрямку, де формуються команди, очевидно для підсилення тих підрозділів, які є на лівому березі, й після таких потужних втрат потребують поновлення живої сили та техніки", - розповіла Гуменюк.
Доповнення
Раніше Гуменюк повідомляла, що в Херсонській області росіяни зосередили свої зусилля навколо села Кринки, намагаючись вибити українські підрозділи ЗСУ.