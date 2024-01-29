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россияне формируют усиление подразделений, которые на левом берегу Херсонщины - Гуменюк

россияне формируют усиление подразделений, которые на левом берегу Херсонщины - Гуменюк

Киев  •  УНН

29 январь 2024, 10:45  •  4674 просмотра

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Россия формирует подкрепление для подразделений на левом берегу Херсонской области после того, как они понесли большие потери, по словам украинских чиновников. В Крыму также наблюдается определенная активность по пополнению запасов российских войск.

Наблюдается определенная активность на Крымском направлении, где формируются команды для усиления российских подразделений, которые есть на левом берегу Херсонщины, и после мощных потерь требуют обновления живой силы и техники.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.       

Мы продолжаем борьбу за позиции на левом берегу расширяя наши плацдармы. Очевидно, что оккупанты опасаются этой нашей активности, поэтому на фоне того, что потеряли определенную активность в штурмовых действиях, у них были соответствующие сложности с формированием тех штурмовых групп, которые пойдут на соответствующие действия, и они снова возобновили такую активность

- сказала Гуменюк.

Гуменюк отметила, что россияне за минувшие сутки совершили  8 безуспешных штурмовых действий.

Оккупанты были вынуждены возвращаться на свои позиции с потерями личного состава. За минувшие сутки мы насчитали подтвержденными 105 оккупантов отминусованных в нашей зоне ответственности

- сообщила Гуменюк.

Также она отметила, что есть результаты по уничтоженной российской технике.

"Есть результаты по уничтожению вражеской техники, в частности это артиллерийские установки из которых они обстреливают правый берег, и такие потери привели к тому, что наблюдаем определенную активность на Крымском направлении, где формируются команды, очевидно для усиления тех подразделений, которые есть на левом берегу, и после таких мощных потерь требуют обновления живой силы и техники", - рассказала Гуменюк.   

Дополнение

Ранее Гуменюк сообщала, что в Херсонской области россияне сосредоточили свои усилия вокруг села Крынки, пытаясь выбить украинские подразделения ВСУ.    

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
росіяни формують підсилення підрозділів, які на лівому березі Херсонщини – Гуменюк
Russians form reinforcement units on the left bank of Kherson region - Humeniuk
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россияне формируют усиление подразделений, которые на левом берегу Херсонщины - Гуменюк

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