Штурмовые группы рф теряют до 70% военных на левом берегу Херсонщины - Гуменюк
Киев • УНН
россии становится все труднее вербовать людей для будущих штурмов на Херсонщине из-за высоких потерь - 70% от предыдущих атак, по словам Гуменюк.
Оккупантам все сложнее набирать контингент для будущих штурмов и 70% потерь от штурмовых групп рф - это очень мощный результат для тех условий в которых украинские воины держат плацдарм на левом берегу Херсонщины. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает УНН.
"Видим, что на динамику ведения боевых действий существенно влияют погодные условия и поэтому контрбатарейная борьба чуть менее активна, поэтому применение бронетехники врагом на нашем участке немного меньше. Именно поэтому количество штурмов уменьшилось, но это не единственный фактор, который существенно влияет. Это кстати, общее настроение, общая морально-психологическая атмосфера в войсках врага", - рассказала Гуменюк.
По ее словам, россиянам все сложнее набирать контингент на будущие штурмы.
"В частности мы видим, что набирать контингент на будущие штурмы им все сложнее, потому что сарафанное радио разносит, что возвращение оттуда ждет не всех и 70% потери от штурмовых групп - это очень мощный результат для тех условий в которых наши воины держат этот плацдарм", - отметила Гуменюк.
Дополнение
Гуменюк ранее сообщала, что российские оккупанты не используют бронетехнику на левобережье Херсонщины во время штурмов из-за так называемого "командирского эмбарго".
Штурмовые группы рф теряют до 70% военных на левом берегу Херсонщины - Гуменюк
россии становится все труднее вербовать людей для будущих штурмов на Херсонщине из-за высоких потерь - 70% от предыдущих атак, по словам Гуменюк.
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