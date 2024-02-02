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рф зосередила на лівобережжі Дніпра угруповання у понад 70 тисяч - Гуменюк

рф зосередила на лівобережжі Дніпра угруповання у понад 70 тисяч - Гуменюк

Київ • УНН

 • 30093 перегляди

За оцінками речниці Сил оборони півдня України, рф зосередила понад 70 000 військових на лівому березі Дніпра в Херсонській і Запорізькій областях.

Угруповання російських військ на лівобережжі Дніпра, у Херсонській і Запорізькій областях разом, оцінюється у понад 70 тисяч особового складу.  Про це сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону у п'ятницю, пише УНН.  

Вони постійно змінюються і в кількісному, і в якісному складі. Тому що, потерпаючи від таких штурмових дій невдалих, вони втрачають у кожній штурмовій групі до 70% особового складу. Отже і підрозділи змушені постійно маневрувати і перекидатися на різні напрямки. Зараз загальне угруповання ворога на лівому березі (Херсонщина, Запоріжжя) разом оцінюється в понад 70 тисяч особового складу і сотні одиниць озброєння та техніки. Але не всі вони зосереджені безпосередньо вздовж лінії фронту, вони знаходяться у більш глибоких тилах, звідки підтягуються як додатковий ресурс

- сказала Гуменюк.

Щодо ситуації на лівобережжі Дніпра, Гуменюк вказала, що "обстановка дуже складна, зокрема тому, що різна динаміка ворожих штурмів виснажує". "Вони усвідомлюють, що той період часу, який ми вже втримуємо ці плацдарми і працюємо над їх розширенням, очевидно, спрямований на їх подальше укріплення і наше просування. Вони намагаються нам перешкоджати в цьому, а ми робимо свою роботу", - зазначила вона.

рф продовжує енергетичний терор, критична інфраструктура залишається мішенню - Гуменюк02.02.24, 09:58 • 22271 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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nataliia-humeniukНаталія Гуменюк
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