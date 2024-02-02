рф продовжує енергетичний терор, критична інфраструктура залишається мішенню - Гуменюк
Київ • УНН
Попри м'яку зимову погоду, росія продовжила атаки на об'єкти критичної інфраструктури України
росія не припиняє енергетичного терору, попри досить помірну зиму на півдні, і об'єкти критичної інфраструктури залишаються пріоритетними цілями ворога. Про це сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону у п'ятницю, пише УНН.
Попри те, що досить така помірна зима у нас на півдні, ворог все одно не припиняє енергетичного терору. І ці об'єкти - об'єкти критичної інфраструктури - у нього залишаються пріоритетними
З її слів, нічна атака знову була "масована, усе в тих традиціях, які ворог уже закладає нам за своєю схемою". "Робота ППО тривала дуже потужно і довго. Це, знову ж таки, виснаження наших систем. Майже 6 годин маневрували безпілотники", - вказала вона.
Але, додала вона, "знову-таки, характерною особливістю стало те, що спрямовує ворог і на прифронтові території свої далекобійні баражуючі снаряди". "Зокрема, на Херсонщині відпрацювали два таких наші підрозділи ППО. Ще три відпрацювали на Кіровоградщині, але, на жаль, відбулося там влучання в об'єкт інфраструктури, пожежа, яка спалахнула, вже локалізована, люди не постраждали", - зазначила Гуменюк.
"Зрозуміло, що ворог намагається максимально завдати удару по тих регіонах, які можуть підтримувати безпосередньо прифронтові території", - додала вона.
У небі над Україною вночі знищено 11 із 24 "шахедів", ще сім дронів не досягли цілей - ПС ЗСУ02.02.24, 08:20 • 29340 переглядiв