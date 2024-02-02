У небі над Україною вночі знищено 11 із 24 "шахедів", ще сім дронів не досягли цілей - ПС ЗСУ
Київ • УНН
Українські сили оборони знищили 11 з 24 ударних безпілотників "шахед", запущених рф, і ще щонайменше 7 безпілотників не змогли досягти своїх цілей у ніч на 2 лютого.
Сили оборони у ніч на 2 лютого у небі над Україною знищили 11 із 24 запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed, ще щонайменше сім "шахедів" не досягли цілей, повідомили у п'ятницю у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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У ніч на 2 лютого 2024 року, як вказано, противник атакував 24-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з напрямків: Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – Крим. Зокрема удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.
"Загалом, силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей. Окрім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені", - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.
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