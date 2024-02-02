В небе над Украиной ночью уничтожено 11 из 24 "шахедов", еще семь дронов не достигли целей - ВС ВСУ

Силы обороны в ночь на 2 февраля в небе над Украиной уничтожили 11 из 24 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed, еще по меньшей мере семь "шахедов" не достигли целей, сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 2 февраля 2024 года, как указано, противник атаковал 24-мя ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с направлений: Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым. В частности удар был направлен по объектам критической инфраструктуры в Днепропетровской области.

"В общем, силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 11 вражеских БпЛА в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей. Кроме того, по меньшей мере семь ударных беспилотников не достигли своих целей и локационно потеряны", - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

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