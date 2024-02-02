В небе над Украиной ночью уничтожено 11 из 24 "шахедов", еще семь дронов не достигли целей - ВС ВСУ
Украинские силы обороны уничтожили 11 из 24 ударных беспилотников "шахед", запущенных рф, и еще по меньшей мере 7 беспилотников не смогли достичь своих целей в ночь на 2 февраля.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 387 тысяч
По данным украинских военных, с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года российские военные понесли около 387 060 человеческих потерь и потеряли более 6 300 танков и тысячи других транспортных средств.
На фронте за сутки произошло 63 боевых столкновения - Генштаба
За минувшие сутки на фронте произошло 63 боевых столкновения, согласно сводке Генерального штаба.
В Кривом Роге из-за атаки дронов нарушена работа общественного транспорта
Из-за ночной атаки беспилотника обесточены линия скоростного трамвая, городской трамвай и троллейбус в Кривом Роге, что привело к перебоям в работе общественного транспорта.
Ночью ПВО сбила 11 шахедов из 25 - Генштаб
Украинские силы противовоздушной обороны ночью сбили 11 из 25 иранских беспилотников "Шахид", запущенных Россией.
На Днепропетровщине из-за атаки дронов под землей застряли 100 шахтеров из-за атаки дронов
Из-за отключения электроэнергии, вызванного атакой беспилотника в Криворожском районе Украины, более 100 шахтеров оказались в ловушке под землей, но некоторые из них были спасены.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения врага - Генштаб
Авиация Вооруженных сил Украины 1 февраля нанесла удары по 13 местам дислокации живой силы и техники противника и 1 зенитной установке, сообщает Генеральный штаб.
Forbes: украинская атака могла остановить производство самого смертоносного российского беспилотника
Взрыв на российском заводе по производству беспилотников в августе, возможно, нарушил производство смертоносных беспилотников "Ланцет", что привело к уменьшению количества их ударов по украинским войскам.
КНДР запустила несколько крылатых ракет со своего западного побережья
Северная Корея запустила несколько крылатых ракет у своего западного побережья в пятницу, что стало четвертым подобным запуском за последнюю неделю, по данным южнокорейских военных.
В Кривом Роге без света люди и предприятия: россияне попали в подстанцию Укрэнерго
Удар российского беспилотника повредил подстанцию "Укрэнерго", в результате чего люди и предприятия в Кривом Роге остались без электроэнергии.