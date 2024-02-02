В Кривом Роге без света люди и предприятия: россияне попали в подстанцию Укрэнерго

В ночь на 2 февраля россия осуществила новый массированный дроновой удар по южным и центральным областям Украины. Есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". В Кривом Роге обесточены бытовые и промышленные потребители. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго, передает УНН.

Детали

Отмечается, что специалисты "Укрэнерго" и ГСЧС осматривают оборудование. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после окончания осмотра.

Напомним,

В ночь на 2 февраля россияне осуществили массированный дроновый удар по Кировоградщине.

В Кривом Роге было слышны взрывы.

Из-за утренней атаки рф повреждения в сетях в двух областях - Укрэнерго