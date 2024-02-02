В Кривом Роге без света люди и предприятия: россияне попали в подстанцию Укрэнерго
Удар российского беспилотника повредил подстанцию "Укрэнерго", в результате чего люди и предприятия в Кривом Роге остались без электроэнергии.
Глава Генштаба ВС Румынии призвал готовиться к войне с Путиным
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Румынии призвал европейские страны, включая Румынию, подготовиться к возможности распространения российской агрессии на запад, заявив, что Владимир Путин может пойти на дальнейшую эскалацию, если ему удастся достичь успеха в Украине.
Исследователи разработали кепку, которая будет направлять пользователей с нарушениями зрения
Исследователи разработали умную кепку, которая может ориентировать слабовидящих пользователей, определяя красный или зеленый сигнал светофора с помощью оптоэлектронного датчика.
День сурка, День работы голышом. Что еще можно отметить второго февраля
Сегодня, во многих странах мира все желающие приобщаются ко Дню сурка - событию, как считается, по которому можно определить, когда закончится зима и наступит весна. Еще в Древнем Риме второго февраля будили от зимней спячки ежика и по его поведению прогнозировали, каким будет приход весны. Обычай сохранился у западноевропейских народов, в частности, у немцев.
"Украина избежала риска ежегодного вето на выделение финансовой помощи ЕС", - Кулеба
Украина избежала риска ежегодного вето на выделение финансовой поддержки со стороны ЕС.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал верфь
Ким Чен Ын осмотрел судостроительный завод и отметил важность укрепления военно-морских сил для подготовки к войне после того, как Северная Корея испытала новые крылатые ракеты, запускаемые с подводных лодок.
На Кировоградщину была осуществлена массированная дроновая атака - ОВА
В Кировоградской и соседних областях Украины была осуществлена массированная атака беспилотников, что привело к развертыванию противовоздушной обороны в Кропивницком и районе.
Турция хочет приобрести 40 истребителей у Британии и Испании
Турция ведет переговоры с Великобританией и Испанией о покупке 40 истребителей Eurofighter Typhoon, несмотря на то, что недавно заключила сделку с США на 23 миллиарда долларов о приобретении F-16, поскольку ее запрос на F-16 может быть не одобрен Конгрессом.
Мировые продажи смартфонов упали до самого плохого результата за 10 лет
В 2023 году мировые продажи смартфонов упали до 1,14 миллиарда штук, что стало худшим результатом с 2014 года и на 4 % меньше, чем в предыдущем году, из-за снижения спроса на развитых рынках.
В Кривом Роге слышны звуки взрывов
Взрывы прогремели в Кривом Роге в 03:27 после того, как Военно-воздушные силы Украины сообщили об атаках беспилотников на юго-восточные области, включая Кировоградскую.