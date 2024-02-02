У Кривому Розі чути звуки вибухів
Київ • УНН
Вибухи пролунали в Кривому Розі о 03:27 після того, як Військово-повітряні сили України повідомили про атаки безпілотників на південно-східні області, включаючи Кіровоградську.
У Кривому Розі чути звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
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В Повітряних силах ЗСУ попереджали про атаку безпілотників на південно-східні області України.
Перша група російських дронів залетіла у повітряний простір України з Миколаївської області курсом на Кіровоградську о 22:46, повідомили в Повітряних силах. О 22:56 на Кіровоградщині оголосили повітряну тривогу.
До 03:00 таких груп, які рухались на північний, північно-східний та північно-західний напрямок, було декілька.
О 03:27 вибухи лунали у Кривому Розі.
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