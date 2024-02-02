В Кривом Роге слышны звуки взрывов. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.

Детали

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об атаке беспилотников на юго-восточные области Украины.

Первая группа российских дронов залетела в воздушное пространство Украины из Николаевской области курсом на Кировоградскую в 22:46, сообщили в Воздушных силах. В 22:56 на Кировоградщине объявили воздушную тревогу.

До 03:00 таких групп, которые двигались на северное, северо-восточное и северо-западное направление, было несколько.

В 03:27 взрывы раздавались в Кривом Роге.

В Кривом Роге задержали подозреваемого, который попал в дом из РПГ