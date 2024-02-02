В Кривом Роге слышны звуки взрывов
Взрывы прогремели в Кривом Роге в 03:27 после того, как Военно-воздушные силы Украины сообщили об атаках беспилотников на юго-восточные области, включая Кировоградскую.
Благодаря решению Евросовета бюджетная поддержка ЕС выросла вдвое - Кулеба
ЕС удвоил бюджетную поддержку Украины до 50 миллиардов евро с момента начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Британские ВМС готовятся испытания межконтинентальной баллистической ракеты - СМИ
Британские военно-морские силы проведут испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты с подводной лодки в Атлантическом океане у побережья США. Ожидается, что ракета пролетит более 6 000 км и упадет между Бразилией и Западной Африкой.
В Германии обнаружили гигантскую партию кокаина в банановых ящиках
Таможенники в Гамбурге обнаружили более полутонны кокаина, спрятанного в грузе бананов из Эквадора, и задержали четырех подозреваемых.
Кулеба уверяет, что дополнительное финансирование США для Украины будет одобрено, несмотря на попытки посеять уныние
Министр иностранных дел Украины выразил уверенность, что Конгресс США одобрит выделение дополнительных средств для Украины, и призвал граждан не слушать разочарование, поскольку поддержка союзников продолжается.
Байден поблагодарил лидера ЕС за поддержку Украины
Байден поблагодарил фон дер Ляйен за выделение ЕС 50 миллиардов евро дополнительной финансовой помощи на поддержку обороны Украины от российской агрессии.
Нацгвардия Флориды отправляется в Техас для борьбы с нелегальной миграцией
Губернатор Флориды объявил, что Флорида отправит один батальон Национальной гвардии Флориды в Техас, чтобы помочь в борьбе с нелегальной иммиграцией, построив заграждения и установив колючую проволоку вдоль границы.
Парламент Венгрии собирается по просьбе оппозиции, чтобы рассмотреть вопрос о вступлении Швеции в НАТО
Парламент Венгрии соберется в понедельник по требованию оппозиционных партий, чтобы рассмотреть вопрос о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.
С начала полномасштабной войны государственными наградами отмечено почти 70 тыс. воинов
Президент Зеленский объявил, что почти 70 000 украинских солдат получили государственные награды с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.
В Турции ликвидировали мужчину, который захватил заложников из-за войны в Израиле
Турецкая полиция убила мужчину, который взял в заложники семерых работников фабрики Procter & Gamble вблизи Стамбула на восемь часов в знак протеста против войны Израиля в Газе.