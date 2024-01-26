В Кривом Роге задержали подозреваемого, который попал в дом из РПГ
В Кривом Роге задержали ранее судимого за тяжкие преступления мужчину, который якобы обстрелял дом из РПГ. В ходе проведения оперативных мероприятий, правоохранители установили местонахождение и задержали 36-летнего стрелка.
Спасатели в Днепре спасли лебедя, который примерз на водоеме
Водолазы-спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепра спасли лебедя, который застрял на ледяном водоеме. Для освобождения птицы использовали лодку и водолазное снаряжение.
В Донецкой области россияне обстреляли Красногоровку: погибла женщина
Один мирный житель погиб и еще несколько получили ранения во время многочисленных российских артиллерийских обстрелов Красногоровки, прифронтового города в Донецкой области, что привело к призывам к эвакуации, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Фокус на производство дронов: Украина и Дания проведут форум оборонных индустрий
Украина и Дания проведут оборонно-промышленный форум, посвященный производству беспилотников, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Украина пригласила лидера КНР Си Цзиньпина на Глобальный саммит мира в Швейцарии
Киев пригласил президента Китая Си Цзиньпина на мирный саммит по Украине, который планируется провести в Швейцарии.
Арахамия предлагал президенту раскрыть данные о потерях среди военных, чтобы повысить темпы мобилизации
Глава фракции "Слуга народа" предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому обнародовать реальные военные потери для ускорения мобилизации, поскольку фактические потери ниже публичных оценок: они гораздо меньше, чем 100 тысяч человек.
ЕС готовится исключить соглашение с рф по транзиту газа через Украину - Bloomberg
ЕС готовится к варианту не продлевать соглашение о транзите газа с россией через Украину, когда оно закончится в конце года. План будет официально представлен в марте.
На Днепропетровщине разоблачены 17 участников "Белого братства", которые зарабатывали 50 млн грн в год на наркотиках
Украинские правоохранители обезвредили наркогруппировку "Белое братство", годовая прибыль которой составляла 50 миллионов гривен (1,8 миллиона долларов). В результате операции было проведено 17 арестов, конфисковано наркотики и оружие, а подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
Полиция Бельгии нашла более 50 пакетов кокаина в офисе министра образования Валлонии
Бельгийская полиция нашла более 50 мешков кокаина в офисе министра образования Валлонии Каролины Дезир. Одного сотрудника арестовали, еще восьмерых подозревают в незаконном обороте и хранении наркотиков.
На пенсии в январе уже направили почти 58 млрд грн
Украина завершила финансирование пенсий за январь 2024 года, выделив 57,8 миллиарда гривен. Большая часть этой суммы - 48,2 млрд грн - была выплачена через уполномоченные банки.