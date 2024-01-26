В Кривом Роге задержали подозреваемого, который попал в дом из РПГ

Правоохранители в Кривом Роге задержали подозреваемого, который предположительно попал в дом из РПГ. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины, пишет УНН.

Криминалисты совместно с взрывотехниками с помощью технических средств криминалистической лаборатории осмотрели место преступления и изъяли фрагменты взрывного устройства, установили вероятное место выстрела, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что служебная собака - немецкая овчарка Вайс по следам привела с улицы к соседнему дому, где подозреваемый оставил отстрелянный гранатомет.

В течение нескольких часов оперативникам удалось установить местонахождение стрелка и задержать его. 36-летний мужчина, ранее судимый за тяжкие преступления, задержан.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В пятницу суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

25 января В Кривом Роге на Днепропетровщине неизвестный выстрелил из ручного противотанкового гранатомета по жилой многоэтажке.