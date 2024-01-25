Невідомий вистрілив з РПГ по багатоповерхівці у Кривому Розі: пошкоджень зазнали декілька квартир
Київ • УНН
Невідомий вистрілив з РПГ по багатоповерхівці у Кривому Розі, пошкодивши кілька квартир, постраждалих немає. Поліція розслідує інцидент, який кваліфікується як хуліганство.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині невідомий вистрілив з ручного протитанкового гранатомета по житловій багатоповерхівці. Про це повідомляє Департамент комунікацій Нацполіції області, пише УНН.
25 січня приблизно о 5-ій ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух у багатоповерховому будинку на території Тернівського району міста,
Деталі
За попередньою інформацією, перебуваючи на вулиці невідомий поцілив у будинок з РПГ. Внаслідок вибуху пошкоджень зазнали декілька квартир.
Попередньо відомо, в результаті пострілу з ручного протитанкового гранатомета люди не постраждали.
Зараз на місці події працює керівництво Криворізького районного управління поліції, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Всі обставини злочину з’ясовуються. Відомості за даним фактом внесені в ЄРДР за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Вживаються заходи для затримання особи, причетної до хуліганських дій.
Нагадаємо
У грудні минулого року, уКременчуці Полтавської області в багатоквартирному будинку вибухнула граната. Поранень зазнав мешканець квартири, його доставили до лікарні.