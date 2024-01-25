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Невідомий вистрілив з РПГ по багатоповерхівці у Кривому Розі: пошкоджень зазнали декілька квартир

Невідомий вистрілив з РПГ по багатоповерхівці у Кривому Розі: пошкоджень зазнали декілька квартир

Київ • УНН

 • 24250 перегляди

Невідомий вистрілив з РПГ по багатоповерхівці у Кривому Розі, пошкодивши кілька квартир, постраждалих немає. Поліція розслідує інцидент, який кваліфікується як хуліганство.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині невідомий вистрілив з ручного протитанкового гранатомета по житловій багатоповерхівці. Про це повідомляє Департамент комунікацій Нацполіції області, пише УНН.

25 січня приблизно о 5-ій ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух у багатоповерховому будинку на території Тернівського району міста,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За попередньою інформацією, перебуваючи на вулиці невідомий поцілив у будинок з РПГ. Внаслідок вибуху пошкоджень зазнали декілька квартир.

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Попередньо відомо, в результаті пострілу з ручного протитанкового гранатомета люди не постраждали.

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Зараз на місці події працює керівництво Криворізького районного управління поліції, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Всі обставини злочину з’ясовуються. Відомості за даним фактом внесені в ЄРДР за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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Вживаються заходи для затримання особи, причетної до хуліганських дій.

Нагадаємо

У грудні минулого року, уКременчуці Полтавської області в багатоквартирному будинку вибухнула граната. Поранень зазнав мешканець квартири, його доставили до лікарні.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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