Неизвестный выстрелил из РПГ по многоэтажке в Кривом Роге: повреждения получили несколько квартир

В Кривом Роге Днепропетровской области неизвестный выстрелил из ручного противотанкового гранатомета по жилой многоэтажке. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Нацполиции области, пишет УНН.

25 января примерно в 5 утра в полицию поступило сообщение о взрыве в многоэтажном доме на территории Терновского района города, - говорится в сообщении.

Детали

По предварительной информации, находясь на улице неизвестный попал в дом из РПГ. В результате взрыва повреждения получили несколько квартир.

Предварительно известно, в результате выстрела из ручного противотанкового гранатомета люди не пострадали.

Сейчас на месте происшествия работает руководство Криворожского районного управления полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства преступления выясняются. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Принимаются меры для задержания лица, причастного к хулиганским действиям.

Напомним

В декабре прошлого года, в Кременчуге Полтавской области в многоквартирном доме взорвалась граната. Ранения получил житель квартиры, его доставили в больницу.