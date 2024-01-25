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Неизвестный выстрелил из РПГ по многоэтажке в Кривом Роге: повреждения получили несколько квартир

Неизвестный выстрелил из РПГ по многоэтажке в Кривом Роге: повреждения получили несколько квартир

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 11:21  •  5226 просмотра

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Неизвестный выстрелил из РПГ по многоэтажке в Кривом Роге, повредив несколько квартир, пострадавших нет. Полиция расследует инцидент, который квалифицируется как хулиганство.

В Кривом Роге Днепропетровской области неизвестный выстрелил из ручного противотанкового гранатомета по жилой многоэтажке. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Нацполиции области, пишет УНН.

25 января примерно в 5 утра в полицию поступило сообщение о взрыве в многоэтажном доме на территории Терновского района города,

- говорится в сообщении.

Детали

По предварительной информации, находясь на улице неизвестный попал в дом из РПГ. В результате взрыва повреждения получили несколько квартир.

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Предварительно известно, в результате выстрела из ручного противотанкового гранатомета люди не пострадали.

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Сейчас на месте происшествия работает руководство Криворожского районного управления полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства преступления выясняются. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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Принимаются меры для задержания лица, причастного к хулиганским действиям.

Напомним

В декабре прошлого года, в Кременчуге Полтавской области в многоквартирном доме взорвалась граната. Ранения получил житель квартиры, его доставили в больницу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
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