Неизвестный выстрелил из РПГ по многоэтажке в Кривом Роге: повреждения получили несколько квартир
Киев • УНН
Неизвестный выстрелил из РПГ по многоэтажке в Кривом Роге, повредив несколько квартир, пострадавших нет. Полиция расследует инцидент, который квалифицируется как хулиганство.
В Кривом Роге Днепропетровской области неизвестный выстрелил из ручного противотанкового гранатомета по жилой многоэтажке. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Нацполиции области, пишет УНН.
25 января примерно в 5 утра в полицию поступило сообщение о взрыве в многоэтажном доме на территории Терновского района города,
Детали
По предварительной информации, находясь на улице неизвестный попал в дом из РПГ. В результате взрыва повреждения получили несколько квартир.
Предварительно известно, в результате выстрела из ручного противотанкового гранатомета люди не пострадали.
Сейчас на месте происшествия работает руководство Криворожского районного управления полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства преступления выясняются. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Принимаются меры для задержания лица, причастного к хулиганским действиям.
Напомним
В декабре прошлого года, в Кременчуге Полтавской области в многоквартирном доме взорвалась граната. Ранения получил житель квартиры, его доставили в больницу.
Неизвестный выстрелил из РПГ по многоэтажке в Кривом Роге: повреждения получили несколько квартир
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