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У Кривому Розі затримали підозрюваного, який поцілив у будинок з РПГ

У Кривому Розі затримали підозрюваного, який поцілив у будинок з РПГ

Київ • УНН

 • 22485 перегляди

У Кривому Розі затримали раніше судимого за тяжкі злочини чоловіка, який нібито обстріляв будинок з РПГ. У ході проведення оперативних заходів, правоохоронці встановили місцезнаходження та затримали 36-річного стрільця.

Правоохоронці у Кривому Розі затримали підозрюваного, який імовірно поцілив у будинок із РПГ.Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровщини, пише УНН.

Криміналісти спільно з вибухотехніками за допомогою технічних засобів криміналістичної лабораторії оглянули місце злочину та вилучили фрагменти вибухового пристрою, встановили ймовірне місце пострілу,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що службовий собака – німецька вівчарка Вайс по слідах привів з вулиці до сусіднього будинку, де підозрюваний залишив відстріляний гранатомет.

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Протягом декількох годин оперативникам вдалось встановити місце перебування стрілка та затримати його. 36-річного чоловіка, раніше судимого за тяжкі злочини, затримано.

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Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.У п'ятницю суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

25 січня У Кривому Розі на Дніпропетровщині невідомий вистрілив з ручного протитанкового гранатомета по житловій багатоповерхівці.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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