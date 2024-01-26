У Кривому Розі затримали підозрюваного, який поцілив у будинок з РПГ
Київ • УНН
У Кривому Розі затримали раніше судимого за тяжкі злочини чоловіка, який нібито обстріляв будинок з РПГ. У ході проведення оперативних заходів, правоохоронці встановили місцезнаходження та затримали 36-річного стрільця.
Правоохоронці у Кривому Розі затримали підозрюваного, який імовірно поцілив у будинок із РПГ.Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровщини, пише УНН.
Криміналісти спільно з вибухотехніками за допомогою технічних засобів криміналістичної лабораторії оглянули місце злочину та вилучили фрагменти вибухового пристрою, встановили ймовірне місце пострілу,
Деталі
Зазначається, що службовий собака – німецька вівчарка Вайс по слідах привів з вулиці до сусіднього будинку, де підозрюваний залишив відстріляний гранатомет.
Протягом декількох годин оперативникам вдалось встановити місце перебування стрілка та затримати його. 36-річного чоловіка, раніше судимого за тяжкі злочини, затримано.
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.У п'ятницю суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо
25 січня У Кривому Розі на Дніпропетровщині невідомий вистрілив з ручного протитанкового гранатомета по житловій багатоповерхівці.