Из-за утренней атаки рф повреждения в сетях в двух областях - Укрэнерго
Ракетный обстрел российскими войсками повредил электросети в Днепропетровской и Харьковской областях, сообщает НЭК "Укрэнерго". Несмотря на высокое энергопотребление, дефицита электроэнергии не ожидается.
Войска рф обстреляли Центральный район Херсона: ранен 52-летний мужчина
российские войска снова совершили обстрел Херсона, в результате которого 52-летний гражданский был госпитализирован из-за многочисленных ранений.
Атака рф на Харьков: информация о четвертой жертве не подтвердилась
В результате ракетного обстрела Харькова погибли три человека. Информация о четвертой жертве не подтверждена
Боррель назвал войну в Украине экзистенциальной угрозой и предложил создать фонд военной помощи
Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель предложил создать фонд военной помощи Украине, который мог бы обеспечить финансовые ресурсы, военную технику и обучение. Он надеется, что размер фонда составит 5 миллиардов евро.
В Донецкой области задержана женщина, которая "охотилась" на бронетехнику ВСУ под Бахмутом
Служба безопасности Украины задержала женщину, которую обвиняют в работе на фсб. Подозреваемая выявляла и передавала вражеским силам в Донецкой области места дислокации военнослужащих Вооруженных Сил Украины и тяжелого вооружения.
Удар рф по Киеву: есть повреждения в четырех районах, еще в одном - обломки ракет упали без разрушений
Российский ракетный обстрел повредил четыре района Киева, а в пятом районе обломки ракет упали без разрушений.
Дефицита электричества нет, из-за атаки рф есть повреждения сетей в Харькове - Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщает, что дефицита электроэнергии нет, а два энергоблока находятся в резерве для обеспечения потребностей потребителей. Некоторые повреждения сетей в Харькове в результате атак повлияли на поставки; сейчас продолжаются ремонтные работы.
В Киеве из-за атаки рф у одного человека ампутация руки - прокуратура
Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, что привело к ранению 20 человек и разрушению гражданской инфраструктуры. Один человек получил травматическую ампутацию руки.
"Варварские действия должны прекратиться" - генсек СЕ осудила массированную атаку рф на Украину
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила утреннюю ракетную атаку россии на украинские города, назвав их "варварскими". Атака привела к значительным разрушениям и жертвам.
Украина нуждается в поддержке, чтобы защитить себя от нападений на гражданское население: посол США в Украине отреагировала на удары по Украине
Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула необходимость поддержки Украины после того, как российские атаки на несколько городов привели к гибели по меньшей мере 5 человек и ранению более 40, включая детей.