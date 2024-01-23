Из-за утренней атаки рф повреждения в сетях в двух областях - Укрэнерго

Из-за утренней ракетной атаки российских войск имеются повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской и Харьковской областях. Потребление держится на высоком уровне, но дефицита не прогнозируется. Об этом сообщили во вторник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

После утреннего ракетного обстрела есть повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской и Харьковской областях. Восстановительные работы начались сразу после окончания воздушной тревоги - сообщили в Укрэнерго в Telegram.

Детали

Как сообщается, 22 января зафиксирован рост потребления, который был вызван морозной погодой, державшейся с выходных, и началом рабочей недели, когда потребление традиционно увеличивается. Сегодня, по состоянию на 9:10 потребление держится на уровне вчерашнего дня.

Как отмечается, сейчас электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения потребителей.

Укрэнерго "не прогнозирует возникновения дефицита электроэнергии в энергосистеме в течение дня". Но общий уровень потребления, как указано, остается высоким, что характерно для зимнего сезона. И призвали потреблять электроэнергию рационально.

Как отмечается, на одной из подстанций Укрэнерго в центральном регионе введено в работу новое оборудование вместо уничтоженного ракетными атаками прошлой зимой. Это повысило надежность питания региона, указали в компании.

Из-за технических нарушений, как сообщается, есть обесточенные потребители в Черниговской области. Восстановление питания прогнозируется в ближайшие часы.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 414 населенных пунктов. Из-за артобстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Сумской областях.

Дефицита электричества нет, из-за атаки рф есть повреждения сетей в Харькове - Минэнерго