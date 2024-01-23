Через ранкову атаку рф пошкодження в мережах в двох областях - Укренерго

Через ранкову ракетну атаку російських військ є пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській та Харківській областях. Споживання тримається на високому рівні, але дефіциту не прогнозується. Про це повідомили у вівторок в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Після ранкового ракетного обстрілу є пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській та Харківській областях. Відновлювальні роботи розпочались одразу після закінчення повітряної тривоги - повідомили в Укренерго у Telegram.

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Як повідомляється, 22 січня зафіксовано зростання споживання, яке було викликане морозною погодою, яка трималась з вихідних, та початком робочого тижня, коли споживання традиційно збільшується. Сьогодні, станом на 9:10 споживання тримається на рівні вчорашнього дня.

Як зазначається, наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів.

Укренерго "не прогнозує виникнення дефіциту електроенергії в енергосистемі протягом дня". Але загальний рівень споживання, як вказано, залишається високим, що є характерним для зимового сезону. І закликали споживати електроенергію раціонально.

Як зазначається, на одній з підстанцій Укренерго в центральному регіоні введено в роботу нове обладнання замість знищеного ракетними атаками минулої зими. Це підвищило надійність живлення регіону, вказали у компанії.

Через технічні порушення, як повідомляється, є знеструмлені споживачі в Чернігівській області. Відновлення живлення прогнозується в найближчі години.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 414 населених пунктів. Через артобстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Сумській областях.

Дефіциту електрики немає, через атаку рф є пошкодження мереж у Харкові - Міненерго