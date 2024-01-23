Через ранкову атаку рф пошкодження в мережах в двох областях - Укренерго
Київ • УНН
Ракетний обстріл російськими військами пошкодив електромережі у Дніпропетровській та Харківській областях, повідомляє НЕК "Укренерго". Попри високе енергоспоживання, дефіциту електроенергії не очікується.
Через ранкову ракетну атаку російських військ є пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській та Харківській областях. Споживання тримається на високому рівні, але дефіциту не прогнозується. Про це повідомили у вівторок в НЕК "Укренерго", пише УНН.
Після ранкового ракетного обстрілу є пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській та Харківській областях. Відновлювальні роботи розпочались одразу після закінчення повітряної тривоги
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Як повідомляється, 22 січня зафіксовано зростання споживання, яке було викликане морозною погодою, яка трималась з вихідних, та початком робочого тижня, коли споживання традиційно збільшується. Сьогодні, станом на 9:10 споживання тримається на рівні вчорашнього дня.
Як зазначається, наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів.
Укренерго "не прогнозує виникнення дефіциту електроенергії в енергосистемі протягом дня". Але загальний рівень споживання, як вказано, залишається високим, що є характерним для зимового сезону. І закликали споживати електроенергію раціонально.
Як зазначається, на одній з підстанцій Укренерго в центральному регіоні введено в роботу нове обладнання замість знищеного ракетними атаками минулої зими. Це підвищило надійність живлення регіону, вказали у компанії.
Через технічні порушення, як повідомляється, є знеструмлені споживачі в Чернігівській області. Відновлення живлення прогнозується в найближчі години.
Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 414 населених пунктів. Через артобстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Сумській областях.
Дефіциту електрики немає, через атаку рф є пошкодження мереж у Харкові - Міненерго23.01.24, 10:59 • 32047 переглядiв