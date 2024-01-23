Дефіциту електрики немає, через атаку рф є пошкодження мереж у Харкові - Міненерго

Дефіциту електроенергії в Україні немає, в резерві – дві одиниці генеруючого обладнання, через ворожу атаку є пошкодження мереж у Харкові, повідомили у вівторок у Міненерго, пише УНН.

Дефіциту електроенергії в енергосистемі не зафіксовано. Генерації достатньо для покриття потреб споживачів. Також планується комерційний імпорт електроенергії. У резерві блок і корпус ТЕС, які буде підключено до мережі у разі потреби - повідомили у Міненерго у Telegram.

Система, як зазначається, збалансована. Графіки відключень не застосовуються.

Однак у міністерстві зауважили, що дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00 години). І закликали споживати електроенергію відповідально.

Обстріли

"Після серії ворожих обстрілів у Харкові є пошкодження мереж у Салтівському житловому масиві, також пошкоджено газопровід. Після бойових дій у Купʼянську на Харківщині пошкоджено ввідний газопровід низького тиску. Припинено газопостачання 16 абонентам. Витік газу усунено", - зазначили у Міненерго.

Внаслідок обстрілу, як зазначається, відключалась лінія ПЛ-10 кВ у Чернігівській області, одномоментно було знеструмлено 320 споживачів. Майже всіх клієнтів заживлено.

Імпорт/експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 4481 МВт-год, експорту не передбачається, зазначили у відомстві.

ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,61 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.