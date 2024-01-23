Дефицита электричества нет, из-за атаки рф есть повреждения сетей в Харькове - Минэнерго

Дефицита электроэнергии в Украине нет, в резерве - две единицы генерирующего оборудования, из-за вражеской атаки есть повреждения сетей в Харькове, сообщили во вторник в Минэнерго, пишет УНН.

Дефицита электроэнергии в энергосистеме не зафиксировано. Генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей. Также планируется коммерческий импорт электроэнергии. В резерве блок и корпус ТЭС, которые будут подключены к сети в случае необходимости - сообщили в Минэнерго в Telegram.

Система, как отмечается, сбалансирована. Графики отключений не применяются.

Однако в министерстве отметили, что очень важным является уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00 часов). И призвали потреблять электроэнергию ответственно.

Обстрелы

"После серии вражеских обстрелов в Харькове есть повреждения сетей в Салтовском жилом массиве, также поврежден газопровод. После боевых действий в Купянске Харьковской области поврежден вводной газопровод низкого давления. Прекращено газоснабжение 16 абонентам. Утечка газа устранена", - отметили в Минэнерго.

В результате обстрела, как отмечается, отключалась линия ВЛ-10 кВ в Черниговской области, одномоментно было обесточено 320 потребителей. Почти все клиенты запитаны.

Импорт/экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 4481 МВт-ч, экспорта не предвидится, отметили в ведомстве.

ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,61 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.