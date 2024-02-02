На Кіровоградщину була здійснена масована дронова атака – ОВА

На Кіровоградщину та сусідні області була здійснена масована дронова атака. ППО відпрацювало у місті Кропивницькому та Кропивницькому районі. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає УНН.

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За його даними, попередньо обійшлося без постраждалих.

Він закликав містян не ігнорувати повітряну тривогу.

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі! Разом ми сильні! додав голова ОВА.

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