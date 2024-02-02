На Кіровоградщину була здійснена масована дронова атака – ОВА
Київ • УНН
У Кіровоградській та сусідніх областях України було здійснено масовану атаку безпілотників, що призвело до розгортання протиповітряної оборони у Кропивницькому та районі.
На Кіровоградщину та сусідні області була здійснена масована дронова атака. ППО відпрацювало у місті Кропивницькому та Кропивницькому районі. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає УНН.
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За його даними, попередньо обійшлося без постраждалих.
Він закликав містян не ігнорувати повітряну тривогу.
Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі! Разом ми сильні!
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