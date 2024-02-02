На Кировоградщину была осуществлена массированная дроновая атака - ОВА

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  139734 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  159799 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  164006 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158084 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Новости по теме

На Кировоградщину была осуществлена массированная дроновая атака - ОВА

В Кировоградской и соседних областях Украины была осуществлена массированная атака беспилотников, что привело к развертыванию противовоздушной обороны в Кропивницком и районе.

Война •   •  3512 просмотра
На Кировоградщину была осуществлена массированная дроновая атака - ОВА

Турция хочет приобрести 40 истребителей у Британии и Испании

Турция ведет переговоры с Великобританией и Испанией о покупке 40 истребителей Eurofighter Typhoon, несмотря на то, что недавно заключила сделку с США на 23 миллиарда долларов о приобретении F-16, поскольку ее запрос на F-16 может быть не одобрен Конгрессом.

Новости Мира •   •  3235 просмотра
Турция хочет приобрести 40 истребителей у Британии и Испании

Мировые продажи смартфонов упали до самого плохого результата за 10 лет

В 2023 году мировые продажи смартфонов упали до 1,14 миллиарда штук, что стало худшим результатом с 2014 года и на 4 % меньше, чем в предыдущем году, из-за снижения спроса на развитых рынках.

Экономика •   •  4414 просмотра
Мировые продажи смартфонов упали до самого плохого результата за 10 лет

В Кривом Роге слышны звуки взрывов

Взрывы прогремели в Кривом Роге в 03:27 после того, как Военно-воздушные силы Украины сообщили об атаках беспилотников на юго-восточные области, включая Кировоградскую.

Война •   •  5188 просмотра
В Кривом Роге слышны звуки взрывов

Благодаря решению Евросовета бюджетная поддержка ЕС выросла вдвое - Кулеба

ЕС удвоил бюджетную поддержку Украины до 50 миллиардов евро с момента начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Война •   •  8448 просмотра
Благодаря решению Евросовета бюджетная поддержка ЕС выросла вдвое - Кулеба

Британские ВМС готовятся испытания межконтинентальной баллистической ракеты - СМИ

Британские военно-морские силы проведут испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты с подводной лодки в Атлантическом океане у побережья США. Ожидается, что ракета пролетит более 6 000 км и упадет между Бразилией и Западной Африкой.

Новости Мира •   •  5187 просмотра
Британские ВМС готовятся испытания межконтинентальной баллистической ракеты - СМИ

В Германии обнаружили гигантскую партию кокаина в банановых ящиках

Таможенники в Гамбурге обнаружили более полутонны кокаина, спрятанного в грузе бананов из Эквадора, и задержали четырех подозреваемых.

Криминал и ЧП •   •  5326 просмотра
В Германии обнаружили гигантскую партию кокаина в банановых ящиках

Кулеба уверяет, что дополнительное финансирование США для Украины будет одобрено, несмотря на попытки посеять уныние

Министр иностранных дел Украины выразил уверенность, что Конгресс США одобрит выделение дополнительных средств для Украины, и призвал граждан не слушать разочарование, поскольку поддержка союзников продолжается.

Война •   •  9520 просмотра
Кулеба уверяет, что дополнительное финансирование США для Украины будет одобрено, несмотря на попытки посеять уныние

Байден поблагодарил лидера ЕС за поддержку Украины

Байден поблагодарил фон дер Ляйен за выделение ЕС 50 миллиардов евро дополнительной финансовой помощи на поддержку обороны Украины от российской агрессии.

Новости Мира •   •  6173 просмотра
Байден поблагодарил лидера ЕС за поддержку Украины

Нацгвардия Флориды отправляется в Техас для борьбы с нелегальной миграцией

Губернатор Флориды объявил, что Флорида отправит один батальон Национальной гвардии Флориды в Техас, чтобы помочь в борьбе с нелегальной иммиграцией, построив заграждения и установив колючую проволоку вдоль границы.

Политика •   •  8994 просмотра
Нацгвардия Флориды отправляется в Техас для борьбы с нелегальной миграцией