На Кировоградщину была осуществлена массированная дроновая атака - ОВА

На Кировоградщину и соседние области была осуществлена массированная дроновая атака. ПВО отработало в городе Кропивницком и Кропивницком районе. Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, передает УНН.

Детали

По его данным, предварительно обошлось без пострадавших.

Он призвал горожан не игнорировать воздушную тревогу.

Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы! Вместе мы сильны! добавил председатель ОВА.

Напомним,

В ночь на 2 февраля в Кропивницком были слышны звуки взрывов.

Зафиксировано 107 взрывов - вражеская армия обстреляла пять громад Сумщины