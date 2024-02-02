У Кривому Розі без світла люди та підприємства: росіяни влучили у підстанцію Укренерго
Київ • УНН
Удар російського безпілотника пошкодив підстанцію "Укренерго", внаслідок чого люди та підприємства у Кривому Розі залишилися без електроенергії.
У ніч на 2 лютого росія здійснила новий масований дроновий удар по південним та центральним областям України. Є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго". У Кривому Розі знеструмлені побутові та промислові споживачі. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго, передає УНН.
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Зазначається, що фахівці "Укренерго" та ДСНС оглядають обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу після закінчення огляду.
Нагадаємо
У ніч на 2 лютого росіяни здійснили масований дроновий удар по Кіровоградщині.
У Кривому Розі було чути вибухи.
Через ранкову атаку рф пошкодження в мережах в двох областях - Укренерго23.01.24, 11:18 • 23282 перегляди