рф продолжает энергетический террор, критическая инфраструктура остается мишенью - Гуменюк

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  134707 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  146915 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  164176 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  167677 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158342 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Новости по теме

рф продолжает энергетический террор, критическая инфраструктура остается мишенью - Гуменюк

Несмотря на мягкую зимнюю погоду, россия продолжила атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.

Война •   •  13541 просмотра
рф продолжает энергетический террор, критическая инфраструктура остается мишенью - Гуменюк

Победители конкурса "Час діяти, Україно!" организовали обучение по web-дизайну для детей на Киевщине

Дети в Мироновке учатся веб-дизайну с помощью учебной программы, профинансированной грантом конкурса социальных инициатив.

Общество •   •  13901 просмотра
Победители конкурса "Час діяти, Україно!" организовали обучение по web-дизайну для детей на Киевщине

путин заявил о планах рф интегрировать оккупированные украинские территории в рф в течение следующих шести лет - ISW

путин объявил о планах полной интеграции оккупированных украинских территорий в состав россии в течение следующих шести лет.

Война •   •  14839 просмотра
путин заявил о планах рф интегрировать оккупированные украинские территории в рф в течение следующих шести лет - ISW

Эксперты рассказали, что не так с Верховным Судом

Эксперты рассказали, что не так с Верховным Судом.

Политика •   •  14491 просмотра
Эксперты рассказали, что не так с Верховным Судом

Румынский премьер отверг заявление главы Генштаба страны о подготовке к войне с россией

Премьер-министр Румынии отвергает заявление начальника Генерального штаба страны о том, что румынам следует готовиться к возможной войне с россией.

Новости Мира •   •  12505 просмотра
Румынский премьер отверг заявление главы Генштаба страны о подготовке к войне с россией

Несколько человек погибли в результате падения небольшого самолета во Флориде

Небольшой самолет врезался в трейлерный парк в городе Клируотер, штат Флорида, в результате чего погибло несколько человек, находившихся на борту самолета и в передвижном доме на колесах.

Новости Мира •   •  11622 просмотра
Несколько человек погибли в результате падения небольшого самолета во Флориде

На Днепропетровщине подняли на поверхность всех шахтеров, которые застряли под землей из-за атаки дронов рф

Все 113 шахтеров, заблокированных под землей из-за атаки беспилотника на электроподстанцию в Днепропетровской области Украины, были благополучно выведены на поверхность.

Война •   •  15806 просмотра
На Днепропетровщине подняли на поверхность всех шахтеров, которые застряли под землей из-за атаки дронов рф

50 млрд евро от ЕС для Украины: Зеленский поблагодарил Макрона за личные усилия

Зеленский поблагодарил Макрона за личные усилия в обеспечении пакета помощи ЕС для Украины на 50 млрд евро.

Политика •   •  16184 просмотра
50 млрд евро от ЕС для Украины: Зеленский поблагодарил Макрона за личные усилия

Уничтожение Украиной ракетного катера рф "ивановец": аналитики оценили последствия для оккупантов

Украинские силы потопили российский ракетный катер вблизи оккупированного Крыма, ограничив военно-морской потенциал россии в западной части Черного моря.

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Уничтожение Украиной ракетного катера рф "ивановец": аналитики оценили последствия для оккупантов

В вузе Луганска в армию рф мобилизовали 250 студентов - ОВА

Еще два дома были разрушены в Невском Луганской области, 250 студентов Луганского государственного университета были мобилизованы в российскую армию, а российская компания захватила шахты на оккупированных территориях, имея лишь 1000 долларов капитала.

Война •   •  27239 просмотра
В вузе Луганска в армию рф мобилизовали 250 студентов - ОВА