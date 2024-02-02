рф продолжает энергетический террор, критическая инфраструктура остается мишенью - Гуменюк

россия не прекращает энергетического террора, несмотря на достаточно умеренную зиму на юге, и объекты критической инфраструктуры остаются приоритетными целями врага. Об этом сказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в пятницу, пишет УНН.

Несмотря на то, что достаточно такая умеренная зима у нас на юге, враг все равно не прекращает энергетического террора. И эти объекты - объекты критической инфраструктуры - у него остаются приоритетными - сказала Гуменюк.

По ее словам, ночная атака снова была "массированная, все в тех традициях, которые враг уже закладывает нам по своей схеме". "Работа ПВО продолжалась очень мощно и долго. Это, опять же, истощение наших систем. Почти 6 часов маневрировали беспилотники", - указала она.

Но, добавила она, "опять-таки, характерной особенностью стало то, что направляет враг и на прифронтовые территории свои дальнобойные барражирующие снаряды". "В частности, в Херсонской области отработали два таких наши подразделения ПВО. Еще три отработали в Кировоградской области, но, к сожалению, произошло там попадание в объект инфраструктуры, пожар, который вспыхнул, уже локализован, люди не пострадали", - отметила Гуменюк.

"Понятно, что враг пытается максимально нанести удар по тем регионам, которые могут поддерживать непосредственно прифронтовые территории", - добавила она.

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