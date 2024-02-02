рф сосредоточила на левобережье Днепра группировку в более 70 тысяч - Гуменюк

Группировка российских войск на левобережье Днепра, в Херсонской и Запорожской областях вместе, оценивается в более 70 тысяч личного состава. Об этом сказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в пятницу, пишет УНН.

Они постоянно меняются и в количественном, и в качественном составе. Потому что, страдая от таких неудачных штурмовых действий, они теряют в каждой штурмовой группе до 70% личного состава. Так что и подразделения вынуждены постоянно маневрировать и перебрасываться на разные направления. Сейчас общая группировка врага на левом берегу (Херсонская, Запорожская области) вместе оценивается в более 70 тысяч личного состава и сотни единиц вооружения и техники. Но не все они сосредоточены непосредственно вдоль линии фронта, они находятся в более глубоких тылах, откуда подтягиваются как дополнительный ресурс - сказала Гуменюк.

Относительно ситуации на левобережье Днепра Гуменюк указала, что "обстановка очень сложная, в частности потому, что разная динамика вражеских штурмов истощает". "Они осознают, что тот период времени, который мы уже удерживаем эти плацдармы и работаем над их расширением, очевидно, направлен на их дальнейшее укрепление и наше продвижение. Они пытаются нам препятствовать в этом, а мы делаем свою работу", - отметила она.

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