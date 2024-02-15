Ситуация в Крынках сложная, но Силы обороны удерживают плацдарм - Гуменюк

Ситуация в Крынках на Херсонщине остается достаточно сложной, ведь удерживать плацдарм в условиях постоянных штурмов очень трудно, но украинские военные с этим справляются. Об этом заявила начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос какая ситуация в Крынках и в целом на левом берегу, Гуменюк ответила, что ситуация остается достаточно сложной

Удерживать плацдарм в условиях постоянных штурмов очень трудно, но наши подразделения с этим справляются - сказала она.

Гуменюк сообщила, что за минувшие сутки наблюдалась повышенная активность по сравнению с предыдущими днями - 7 штурмов враг попытался провести, но все они были безрезультатными.

Технику продолжают экономить, поэтому больше теряют личного состава. За прошедшие боевые сутки в нашей зоне ответственности отминусовано 68 оккупантов. Это результат штурмов, в которых участвуют группы из 10-15 человек в пешем порядке, но потом возвращаются с потерями до 70% - рассказала Гуменюк.

Дополнение

Гуменюк ранее сообщала, что оккупантам все сложнее набирать контингент для будущих штурмов и 70% потерь от штурмовых групп рф - это очень мощный результат для тех условий в которых украинские воины держат плацдарм на левом берегу Херсонщины.

рф сосредоточила на левобережье Днепра группировку в более 70 тысяч - Гуменюк