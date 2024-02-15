ССО показали зачистку наблюдательных постов врага на Южном направлении

Силы Специальных Операций ВС Украины показали, как уничтожили и зачистили наблюдательные посты врага на Южном направлении, передает УНН.

Детали

Сообщается, что во время ведения специальной разведки на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили патрульную лодку и наблюдательные посты противника. Для уничтожения врага оператор БпАК нанес по целям огневое поражение с помощью тепловизионного дрона с системой сброса. После этого на зачистку наблюдательных постов выдвинулась боевая группа ССО.

Кроме удачного уничтожения и зачистки объектов противника также было захвачено трофейное оружие и спецтехника.

Профессионально осуществленные специальные действия операторов ССО в дальнейшем позволят контролировать больше участков на данном направлении - отмечается в сообщении.

Дополнение

Бойцы Сил специальных операций уничтожили вражеский командно-наблюдательный пост противника и склад с боекомплектом на Херсонщине.

Ситуация в Крынках сложная, но Силы обороны удерживают плацдарм - Гуменюк