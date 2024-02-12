Знищили ворожий командно-спостережний пост і склад з боєкомплектом противника: у ССО показали відео

Бійці Сил спеціальних операцій знищили ворожий командно-спостережний пост противника і склад з боєкомплектом на Херсонщині, передає УНН із посиланням на ССО.

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Оператори 73-го морського центру ССО продовжують працювати на Херсонському напрямку, завдаючи противнику значних втрат.

Під час ведення повітряної розвідки екіпаж БпАК виявив ворожий командно-спостережний пост і склад з боєкомплектом.

По цілям було нанесено вогневе ураження FPV-дронами. Втрати противника склали:

– близько 10 військовослужбовців вбитими;

– двоє військовослужбовців пораненими;

– вщент знищений склад з боєкомплектом.