Знищили ворожий командно-спостережний пост і склад з боєкомплектом противника: у ССО показали відео
Київ • УНН
Спецпризначенці знищили ворожий командний пункт, спостережний пункт та склад боєприпасів у Херсонській області, вбивши 10 та поранивши ще 2 солдатів.
Бійці Сил спеціальних операцій знищили ворожий командно-спостережний пост противника і склад з боєкомплектом на Херсонщині, передає УНН із посиланням на ССО.
Деталі
Оператори 73-го морського центру ССО продовжують працювати на Херсонському напрямку, завдаючи противнику значних втрат.
Під час ведення повітряної розвідки екіпаж БпАК виявив ворожий командно-спостережний пост і склад з боєкомплектом.
По цілям було нанесено вогневе ураження FPV-дронами. Втрати противника склали:
– близько 10 військовослужбовців вбитими;
– двоє військовослужбовців пораненими;
– вщент знищений склад з боєкомплектом.