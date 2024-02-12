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Уничтожили вражеский командно-наблюдательный пост и склад с боекомплектом противника: в ССО показали видео

Уничтожили вражеский командно-наблюдательный пост и склад с боекомплектом противника: в ССО показали видео

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 16:13  •  5414 просмотра

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Спецназовцы уничтожили вражеский командный пункт, наблюдательный пункт и склад боеприпасов в Херсонской области, убив 10 и ранив еще 2 солдат.

Бойцы Сил специальных операций уничтожили вражеский командно-наблюдательный пост противника и склад с боекомплектом на Херсонщине, передает УНН со ссылкой на ССО.

Детали

Операторы 73-го морского центра ССО продолжают работать на Херсонском направлении, нанося противнику значительные потери.

Во время ведения воздушной разведки экипаж БпАК обнаружил вражеский командно-наблюдательный пост и склад с боекомплектом.

По целям было нанесено огневое поражение FPV-дронами. Потери противника составили:

- около 10 военнослужащих убитыми;

- двое военнослужащих ранеными;

- полностью уничтожен склад с боеприпасами.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
syly-spetsialnykh-operatsii-ukrainaСилы специальных операций Вооруженных сил Украины
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
khersonХерсон
Знищили ворожий командно-спостережний пост і склад з боєкомплектом противника: у ССО показали відео
Ukrainian Armed Forces destroy enemy command and observation post and warehouse with enemy ammunition: video shown
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Уничтожили вражеский командно-наблюдательный пост и склад с боекомплектом противника: в ССО показали видео

Спецназовцы уничтожили вражеский командный пункт, наблюдательный пункт и склад боеприпасов в Херсонской области, убив 10 и ранив еще 2 солдат.

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