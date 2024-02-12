Уничтожили вражеский командно-наблюдательный пост и склад с боекомплектом противника: в ССО показали видео
Киев • УНН
Спецназовцы уничтожили вражеский командный пункт, наблюдательный пункт и склад боеприпасов в Херсонской области, убив 10 и ранив еще 2 солдат.
Бойцы Сил специальных операций уничтожили вражеский командно-наблюдательный пост противника и склад с боекомплектом на Херсонщине, передает УНН со ссылкой на ССО.
Детали
Операторы 73-го морского центра ССО продолжают работать на Херсонском направлении, нанося противнику значительные потери.
Во время ведения воздушной разведки экипаж БпАК обнаружил вражеский командно-наблюдательный пост и склад с боекомплектом.
По целям было нанесено огневое поражение FPV-дронами. Потери противника составили:
- около 10 военнослужащих убитыми;
- двое военнослужащих ранеными;
- полностью уничтожен склад с боеприпасами.
Уничтожили вражеский командно-наблюдательный пост и склад с боекомплектом противника: в ССО показали видео
Спецназовцы уничтожили вражеский командный пункт, наблюдательный пункт и склад боеприпасов в Херсонской области, убив 10 и ранив еще 2 солдат.
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