Генштаб об Авдеевском направлении: осуществляется маневр войсками и плановое усиление подразделений

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку, осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях и плановое усиление подразделений, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 16 февраля, пишет УНН.

Детали

"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери", - говорится в сообщении.

Как указано, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 28 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкино и еще 5 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.

"Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях", - сообщили в Генштабе.

За сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб