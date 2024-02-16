Ситуація в Авдіївці надзвичайно тяжка: бійці 3 ОШБР ліквідували вже декілька тисяч окупантів
Київ • УНН
Проти Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївці воюють щонайменше 15 000 ворожих солдатів з кількох російських бригад. Військові кажуть, що завдають окупантам масштабних втрат, але ситуація у місті залишається тяжкою.
Проти сил Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївці воює не менше 15 тисяч особового складу армії ворога. Про це повідомляє пресслужба 3 штурмової бригади, пише УНН.
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Нашою бригадою завдано критичних уражень 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам зс рф. Обидва ворожі підрозділи — фактично "стерті". Попередньо реальна кількість втрат оцінюється в 4200 "200-ми" і "300-ми" противника.
Військові розповіли, що вагомих втрат наразі зазнає і 30-та омсбр зс рф. Точаться бої проти 35-ої та 55-ої омсбр 41-ї армії, й проти 21-ої та 15-ої омсбр 2-ї армії.
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За наявними даними Третьої штурмової, сили противника на нашій ділянці фронту наступні: 35-та; 55-та й 74-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 41-ої загальновійськової армії. Також: 15-та, 21-ша й 30-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 2-ої загальновійськової армії
Зазначається, що проти українських сил зокрема воює 114-та окрема мотострілецька бригада — колишній 11-ий окремий мотострілецький полк так званої "ДНР".
Окрім того, на фронті виконує певні завдання і російський підрозділ спецпризначенців. Так особовий склад ГРУ здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації й артилерії.
Попри те, що окупанти зазнають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно тяжкою
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