Ситуация в Авдеевке очень тяжелая: бойцы 3 ОШБР ликвидировали уже несколько тысяч оккупантов
Киев • УНН
Против Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевке воюют не менее 15 000 вражеских солдат из нескольких российских бригад. Военные говорят, что наносят оккупантам масштабные потери, но ситуация в городе остается тяжелой.
Против сил Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевке воюет не менее 15 тысяч личного состава армии врага. Об этом сообщает пресс-служба 3 штурмовой бригады, пишет УНН.
Детали
Нашей бригадой нанесены критические поражения 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам ссс рф. Оба вражеских подразделения - фактически "стерты". Предварительно реальное количество потерь оценивается в 4200 "200-ми" и "300-ми" противника.
Военные рассказали, что весомые потери сейчас несет и 30-я омсбр ссс рф. Идут бои против 35-й и 55-й омсбр 41-й армии, и против 21-й и 15-й омсбр 2-й армии.
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По имеющимся данным Третьей штурмовой, силы противника на нашем участке фронта следующие: 35-я; 55-я и 74-я отдельные мотострелковые бригады из состава 41-й общевойсковой армии. Также: 15-я, 21-я и 30-я отдельные мотострелковые бригады из состава 2-й общевойсковой армии
Отмечается, что против украинских сил в частности воюет 114-я отдельная мотострелковая бригада - бывший 11-й отдельный мотострелковый полк так называемой "ДНР".
Кроме того, на фронте выполняет определенные задачи и российское подразделение спецназа. Так личный состав ГРУ осуществляет ночные штурмы с применением средств ночного видения, проводит диверсии, а также корректирует удары авиации и артиллерии.
Несмотря на то, что оккупанты несут непропорциональные потери, ситуация в Авдеевке остается чрезвычайно тяжелой
Напомним,
Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки - для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.
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Ситуация в Авдеевке очень тяжелая: бойцы 3 ОШБР ликвидировали уже несколько тысяч оккупантов
Против Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевке воюют не менее 15 000 вражеских солдат из нескольких российских бригад. Военные говорят, что наносят оккупантам масштабные потери, но ситуация в городе остается тяжелой.
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