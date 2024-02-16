Ситуация в Авдеевке очень тяжелая: бойцы 3 ОШБР ликвидировали уже несколько тысяч оккупантов

Против сил Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевке воюет не менее 15 тысяч личного состава армии врага. Об этом сообщает пресс-служба 3 штурмовой бригады, пишет УНН.

Детали

Нашей бригадой нанесены критические поражения 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам ссс рф. Оба вражеских подразделения - фактически "стерты". Предварительно реальное количество потерь оценивается в 4200 "200-ми" и "300-ми" противника. - заявили в бригаде.

Военные рассказали, что весомые потери сейчас несет и 30-я омсбр ссс рф. Идут бои против 35-й и 55-й омсбр 41-й армии, и против 21-й и 15-й омсбр 2-й армии.

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По имеющимся данным Третьей штурмовой, силы противника на нашем участке фронта следующие: 35-я; 55-я и 74-я отдельные мотострелковые бригады из состава 41-й общевойсковой армии. Также: 15-я, 21-я и 30-я отдельные мотострелковые бригады из состава 2-й общевойсковой армии - рассказали в 3 отдельной штурмовой бригаде.

Отмечается, что против украинских сил в частности воюет 114-я отдельная мотострелковая бригада - бывший 11-й отдельный мотострелковый полк так называемой "ДНР".

Кроме того, на фронте выполняет определенные задачи и российское подразделение спецназа. Так личный состав ГРУ осуществляет ночные штурмы с применением средств ночного видения, проводит диверсии, а также корректирует удары авиации и артиллерии.

Несмотря на то, что оккупанты несут непропорциональные потери, ситуация в Авдеевке остается чрезвычайно тяжелой - подытожили военные 3 отдельной штурмовой бригады.

Напомним,

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки - для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

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