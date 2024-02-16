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Детально понимаю, что происходит: Зеленский о ситуации в Авдеевке

Детально понимаю, что происходит: Зеленский о ситуации в Авдеевке

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 13:19  •  9269 просмотра

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Президент Зеленский подчеркнул, что сохранение жизни украинских солдат является главным приоритетом, и потребовал от военного руководства минимизировать потери при обороне от российских атак в Авдеевке.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию в Авдеевке, заявил, что требует от военного руководства прежде всего сохранить жизни наших военных. Об этом заявил Президент во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает УНН.

Что касается Авдеевки. Мы помним, что делает россия с нашими городами и селами. Они не успокоятся пока полностью не разрушат все живое, что там есть. Наши люди, наши военные стратегически защищают наши вещи, логистические пути, которые могут привезти врага к продвижению вперед. Я подробно понимаю, что происходит, на контакте с нашим военным руководством. Я не буду говорить, какие они новые подходы применяют, их задача делать все, чтобы защитить наших людей 

- сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что наши военные - это самое главное, что у нас есть.

"И это наше главное оружие. Каждый может сказать, что война это потери. Нет. Прежде всего надо смотреть, чтобы мы обходились меньшими потерями. Наши военные это главное. Именно такой сигнал получат от меня руководство. Ну, а там уже на поле боя профессиональные люди. Они знают, что делать", - добавил Зеленский.

Напомним

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки - для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки, сейчас идет обустройство подразделений на новых позициях.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
avdiivkaАвдеевка
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Детально розумію, що відбувається: Зеленський про ситуацію в Авдіївці
I understand in detail what is happening: Zelensky on the situation in Avdiivka
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