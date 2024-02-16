Детально понимаю, что происходит: Зеленский о ситуации в Авдеевке
Киев • УНН
Президент Зеленский подчеркнул, что сохранение жизни украинских солдат является главным приоритетом, и потребовал от военного руководства минимизировать потери при обороне от российских атак в Авдеевке.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию в Авдеевке, заявил, что требует от военного руководства прежде всего сохранить жизни наших военных. Об этом заявил Президент во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает УНН.
Что касается Авдеевки. Мы помним, что делает россия с нашими городами и селами. Они не успокоятся пока полностью не разрушат все живое, что там есть. Наши люди, наши военные стратегически защищают наши вещи, логистические пути, которые могут привезти врага к продвижению вперед. Я подробно понимаю, что происходит, на контакте с нашим военным руководством. Я не буду говорить, какие они новые подходы применяют, их задача делать все, чтобы защитить наших людей
Президент подчеркнул, что наши военные - это самое главное, что у нас есть.
"И это наше главное оружие. Каждый может сказать, что война это потери. Нет. Прежде всего надо смотреть, чтобы мы обходились меньшими потерями. Наши военные это главное. Именно такой сигнал получат от меня руководство. Ну, а там уже на поле боя профессиональные люди. Они знают, что делать", - добавил Зеленский.
Напомним
Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки - для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки, сейчас идет обустройство подразделений на новых позициях.
Детально понимаю, что происходит: Зеленский о ситуации в Авдеевке
Президент Зеленский подчеркнул, что сохранение жизни украинских солдат является главным приоритетом, и потребовал от военного руководства минимизировать потери при обороне от российских атак в Авдеевке.
Кабинет министров утвердил план приоритетных действий на 2024 год: на первом месте - обороноспособность
Кабинет Министров утвердил план приоритетных действий правительства на период до 2024 года с акцентом на обороноспособность, европейскую интеграцию и восстановление разрушенных территорий.
Правительство одобрило назначение нового главы Хмельницкой ОГА: назвали имя
Кабинет министров Украины одобрил назначение Сергея Тюрина новым главой Хмельницкой областной государственной администрации.
Призывал к уничтожению Украины: сообщено о подозрении экс-главе прокремлевской партии
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему пророссийскому политику за публичные призывы к уничтожению Украины и поддержку ее вторжения в социальных сетях и на российском телевидении.
Германия предусмотрела на этот год 1,7 млрд евро помощи для Украины - Шольц
По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Германия выделила 1,7 миллиарда евро военной помощи Украине в этом году и обязалась выделить еще 6 миллиардов евро на последующие годы.
В Кропивницком прогремел взрыв - СМИ
Сообщалось о взрыве в Кропивницком и, согласно предупреждениям военно-воздушных сил, ракеты двигались в направлении Кременчуга, Полтавы и Кропивницкого.
WSJ: Египет начал возводить стену на границе с сектором Газы
Египет строит бетонную стену вдоль своей границы с Газой, чтобы защититься от потенциальных беженцев, которые бегут от военной операции Израиля против Хамаса в Газе.
На Полтаву, Кременчуг и Кропивницкий движутся вражеские ракеты - Воздушные силы
По сообщениям Военно-воздушных сил Украины, вражеские ракеты направляются к трем городам в центральной Украине, а во многих регионах объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракетных атак.
Соглашение по безопасности с Германией: обнародован текст
ФРГ будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение 10 лет действия соглашения по безопасности.
В Бундесвере предупреждают о масштабном перевооружении рф: общество должно быть готовым к войне
Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,1 миллиарда евро, который будет включать гаубицы, системы противовоздушной обороны, боеприпасы и ракеты.