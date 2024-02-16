Детально розумію, що відбувається: Зеленський про ситуацію в Авдіївці
Київ • УНН
Президент Зеленський наголосив, що збереження життя українських солдатів є головним пріоритетом, і зажадав від військового керівництва мінімізувати втрати під час оборони від російських атак в Авдіївці.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію в Авдіївці, заявив, що вимагає від військового керівництва насамперед зберегти життя наших військових. Про це заявив Президент під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, передає УНН.
Що стосується Авдіївки. Ми пам’ятаємо, що робить росія з нашими містечками та селами. Вони не заспокояться поки повністю не зруйнують все живе, що там є. Наші люди, наші військові стратегічно захищають наші речі, логістичні шляхи, які можуть привезти ворога до просування вперед. Я детально розумію, що відбувається, на контакті з нашим військовим керівництвом. Я не буду говорити, які вони нові підходи застосовують, їх завдання робити все, щоб захистити наших людей
Президент наголосив, що наші військові - це найголовніше, що в нас є.
"І це є наша головна зброя. Кожен може сказати, що війна це втрати. Ні. Перш за все треба дивитися, щоб ми обходилися меншими втратами. Наші військові це головне. Саме такий сигнал отримають від мене керівництво. Ну, а там вже на полі бою професійні люди. Вони знають, що робити", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що командування ОСУВ ухвалило рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки - задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки, наразі триває облаштування підрозділів на нових позиціях.