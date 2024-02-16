Госпогранслужба показала кадры с круговой обороны в Авдеевке
Киев • УНН
Государственная пограничная служба опубликовала видео, на котором украинские солдаты мужественно удерживают позиции во время круговой обороны в чрезвычайно сложной ситуации в Авдеевке.
Госпогранслужба опубликовала видео на котором показала момент из круговой обороны украинских военных в Авдеевке, передает УНН.
"Авдеевское направление. Пограничники вместе с ВСУ и другими Силами обороны сражаются с врагом. Для пограничников комендатуры быстрого реагирования Волынского отряда это уже вторая ротация на этом направлении. Бойцы мужественно держат свои позиции и проявляют большой героизм на поле боя", - говорится в сообщении.
На видео показан момент из круговой обороны в Авдеевке. Также на видео военные заявляют, что не осталось ни одного целого здания.
Дополнение
Пресс-служба 3 штурмовой бригады сообщала, что против сил Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевке воюет не менее 15 тысяч личного состава армии врага. Ситуация в Авдеевке чрезвычайно тяжелая.
Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский заявлял, что в Авдеевке на 13 часов заблокированных украинских подразделений нет, украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки, на других угрожающих направлениях при необходимости также осуществляется маневр войсками с переходом на новые позиции.
Госпогранслужба показала кадры с круговой обороны в Авдеевке
Государственная пограничная служба опубликовала видео, на котором украинские солдаты мужественно удерживают позиции во время круговой обороны в чрезвычайно сложной ситуации в Авдеевке.
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