Бійці з третьої штурмової показали що відбувається у підвалах Коксохіму в Авдіївці
Київ • УНН
Військові ховаються від постійних ворожих обстрілів у підвалах заводу "Коксохім" в обложеній Авдіївці, де від регулярних обстрілів обвалюється стеля, а медики стабілізують поранених.
Що нині відбувається у підвалах заводу Коксохім у Авдіївці показали бійці Третьої штурмової бригади., передає УНН.
Всередині заводу військові укриваються від постійних обстрілів противника, а медики стабілізують поранених. Навіть тоді, коли від чергових КАБів сиплеться стеля.
Додатково
Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що ситуація в Авдіївці дуже складна, і їхнє головне завдання - зберегти життя українських солдатів, оскільки росіяни перетворили населений пункт майже на руїни через постійні обстріли.
Раніше у пресслужбі 3 штурмової бригади повідомлялиа, що проти сил Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївці воює не менше 15 тисяч особового складу армії ворога. Ситуація в Авдіївці надзвичайно тяжка.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський заявляв, що в Авдіївці на 13 годину заблокованих українських підрозділів немає, українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки, на інших загрозливих напрямках за потреби також здійснюється маневр військами з переходом на нові позиції.
Держприкордонслужба показала кадри з кругової оборони в Авдіївці.