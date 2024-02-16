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В Авдіївці ситуація дуже складна – РНБО

В Авдіївці ситуація дуже складна – РНБО

Київ • УНН

 • 26775 перегляди

Секретар РНБО зазначив, що ситуація в Авдіївці дуже складна, і їхнє головне завдання - зберегти життя українських солдатів, оскільки росіяни перетворили населений пункт майже на руїни через постійні обстріли.

Ситуація в Авдіївці дуже складна, головне завдання – це збереження життя українських військових. Про це повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Те, що стосується ситуації на даній ділянці фронту (Авдіївці – ред.), то вона дійсно складна. Щойно розмовялв з генералом Тарнавським, ситуація знаходиться в дуже-дуже складному стані й наше головне завдання – це збереження життя наших військових", - сказав Данілов.

За його словами, росіяни перетворили Авдіївку  майже в руїни.

"Ворог на превеликий жаль через постійне бомбардування, застосування КАБів перетворив вже цей населений пункт (Авдіївку – ред.) майже в руїни. За потреби військові знають, які рішення їм потрібно приймати, наше завдання зраз їх максимально підтримувати, надавати максимальну допомогу" - розповів Данілов.

Доповнення

Пресслужба 3 штурмової бригади повідомляла, що проти сил Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївці воює не менше 15 тисяч особового складу армії ворога. Ситуація в Авдіївці надзвичайно тяжка.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський заявляв, що в  Авдіївці на 13 годину заблокованих українських підрозділів немає, українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки, на інших загрозливих напрямках за потреби також здійснюється маневр військами з переходом на нові позиції.

Держприкордонслужба показала кадри з кругової оборони в Авдіївці.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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