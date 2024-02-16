В Авдеевке ситуация очень сложная - СНБО

Ситуация в Авдеевке очень сложная, главная задача - это сохранение жизни украинских военных. Об этом сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"То, что касается ситуации на данном участке фронта (Авдеевке - ред.), то она действительно сложная. Только что разговаривал с генералом Тарнавским, ситуация находится в очень-очень сложном состоянии и наша главная задача - это сохранение жизни наших военных", - сказал Данилов.

По его словам, россияне превратили Авдеевку почти в руины.

"Враг к большому сожалению из-за постоянной бомбардировки, применения КАБов превратил уже этот населенный пункт (Авдеевку - ред.) почти в руины. При необходимости военные знают, какие решения им нужно принимать, наша задача - их максимально поддерживать, оказывать максимальную помощь", - рассказал Данилов.

Дополнение

Пресс-служба 3 штурмовой бригады сообщала, что против сил Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевке воюет не менее 15 тысяч личного состава армии врага. Ситуация в Авдеевке чрезвычайно тяжелая.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский заявлял, что в Авдеевке на 13 часов заблокированных украинских подразделений нет, украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки, на других угрожающих направлениях при необходимости также осуществляется маневр войсками с переходом на новые позиции.

Госпогранслужба показала кадры с круговой обороны в Авдеевке.