Пытаясь захватить Авдеевку россияне несут рекордные потери - Центр Национального Сопротивления
Киев • УНН
Россияне понесли наибольшие за неделю потери личного состава - около 5 000 военнослужащих - при попытке отбить Авдеевку у украинских сил.
Потери россиян под Авдеевкой одни из крупнейших за время полномасштабного вторжения. Личный состав армии рф деморализован. Об этом информирует Центр Национального Сопротивления, передает УНН.
По имеющейся информации, среди представителей российско-оккупационных войск потери личного состава являются крупнейшими с момента полномасштабного вторжения рф на территорию Украины. Потери именно на авдеевском направлении за последнюю неделю около пяти тысяч среди личного состава. Потери фиксируются как и на тактическом, так и оперативном уровне. Россияне потеряли сотни единиц техники.
Детали
Согласно данным украинского Сопротивления, 74-я на 114-я отдельные мотострелковые бригады ВС РФ уже фактически потеряли свою боевую способность.
По информации от подполья. деморализация среди личного состава оккупантов ощутимо растет. На Авдеевском направлении наблюдается снижение морально-психологического состояния и боевой способности среди военнослужащих оккупационных войск из-за активных "мясных штурмов" российского командования.
Центр национального сопротивления напоминает, что передавая анонимную информацию о расположении и передвижении живой силы и техники противника вы помогаете Силам обороны оказывать сопротивление врагу.
Бойцы из третьей штурмовой показали что происходит в подвалах Коксохима в Авдеевке16 февраля 2024, 19:03 • 12348 просмотров
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Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ситуация в Авдеевке очень сложная, и их главная задача - сохранить жизни украинских солдат, поскольку россияне превратили населенный пункт почти в руины из-за постоянных обстрелов.
Ранее в пресс-службе 3 штурмовой бригады сообщали, что против сил Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевке воюет не менее 15 тысяч личного состава армии врага. Ситуация в Авдеевке чрезвычайно тяжелая
Пытаясь захватить Авдеевку россияне несут рекордные потери - Центр Национального Сопротивления
Россияне понесли наибольшие за неделю потери личного состава - около 5 000 военнослужащих - при попытке отбить Авдеевку у украинских сил.
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