Намагаючись захопити Авдіївку росіяни зазнають рекордних втрат – Центр Національного Спротиву
Київ • УНН
Росіяни зазнали найбільших за тиждень втрат особового складу - близько 5 000 військовослужбовців - під час спроби відбити Авдіївку в українських сил.
Втрати росіян під Авдіївкою одні з найбільших за час повномасштабного вторгнення. Особовий склад армії рф деморалізований. Про це інформує Центр Національного Спротиву, передає УНН.
За наявною інформацією, серед представників російсько-окупаційних військ втрати особового складу є чи найбільшими з моменту повномасштабного вторгнення рф на територію України. Втрати саме на авдіївському напрямку за останній тиждень близько п'яти тисяч серед особового складу. Втрати фіксуються як і на тактичному, так і оперативному рівні. Росіяни втратили сотні одиниць техніки.
Деталі
Згідно з даними українського Спротиву, 74-та на 114-та окремі мотострілецькі бригади зс рф вже фактично втратили свою бойову спроможність.
За інформацією від підпілля. деморалізація серед особового складу окупантів відчутно зростає. На Авдіївському напрямку спостерігається зниження морально-психологічного стану та бойової спроможності серед військовослужбовців окупаційних військ через активні "м'ясні штурми" російського командування.
Центр національного спротиву нагадує, що передаючи анонімну інформацію про розташування та пересування живої сили та техніки противника ви допомагаєте Силам оборони чинити спротив ворогу.
Бійці з третьої штурмової показали що відбувається у підвалах Коксохіму в Авдіївці16.02.24, 21:03 • 28765 переглядiв
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Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що ситуація в Авдіївці дуже складна, і їхнє головне завдання - зберегти життя українських солдатів, оскільки росіяни перетворили населений пункт майже на руїни через постійні обстріли.
Раніше у пресслужбі 3 штурмової бригади повідомляли, що проти сил Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївці воює не менше 15 тисяч особового складу армії ворога. Ситуація в Авдіївці надзвичайно тяжка