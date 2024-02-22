рф підтягує нові ресурси й за підтримки авіації намагається продовжувати штурми в напрямку Ласточкиного - Лиховій

Російські війська перегруповуються після важких втрат в Авдіївці, підтягують нові підрозділи і за підтримки авіації намагаються продовжити наступ далі на захід у напрямку Ласточкиного та сусідніх населених пунктів, в той час як українські війська зміцнюють свою оборону.