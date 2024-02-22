рф підтягує нові ресурси й за підтримки авіації намагається продовжувати штурми в напрямку Ласточкиного - Лиховій
Київ • УНН
Російські війська перегруповуються після важких втрат в Авдіївці, підтягують нові підрозділи і за підтримки авіації намагаються продовжити наступ далі на захід у напрямку Ласточкиного та сусідніх населених пунктів, в той час як українські війська зміцнюють свою оборону.
Російські окупанти підтягують нові ресурси, інші підрозділи й за підтримки авіації намагаються продовжувати штурмові дії уже далі на захід від Авдіївки в напрямку Ласточкиного і сусідніх населених пунктів. Про це повідомив начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Лиховій нагадав, що на Авдіївському напрямку окупанти втратили 47 186 осіб за 4 місяці.
"Звичайно після таких втрат ворогу потрібно перегрупуватися, потрібно зализати рани. Але на жаль у росіян є певні резерви, вони перегруповуються після цієї операції. Вони підтягують нові ресурси, інші підрозділи, не ті які полягали, як мясні штурми в Авдіївці й за підтримки авіації намагаються продовжувати штурмові дії уже далі на захід від Авдіївки в напрямку Ласточкиного і сусідніх населених пунктів", - розповів Лиховій.
При цьому він зазначив, що українські війська зміцнюють ешелонну оборону, посилюються додатковими підрозділами та створюють нові вогневі позиції.
Доповнення
Лиховій повідомив, що на Авдіївському та Мар'їнському напрямках українські військові відновили по кілька позицій. На Авдіївському напрямку Силам оборони здалися або були взяті в полон більше десятка російських окупантів.