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Сили оборони відновили по кілька позицій на Авдіївському та Мар'їнському напрямках - Лиховій

Київ • УНН

 • 27361 перегляди

Українські війська відновили кілька позицій на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, взявши в полон більше десятка російських військових.

Сили оборони відновили по кілька позицій на Авдіївському та Мар'їнському напрямках - Лиховій

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках українські військові відновили по кілька позицій. На Авдіївському напрямку Силам оборони здалися або були взяті в полон більше десятка російських окупантів. Про це повідомив начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Лиховій повідомив, що найгарячішою точкою зараз є Мар'їнський напрямок.

"Сьогодні за добу, до 18:00 лише на Мар'їнському напрямку в районі населених пунктів Новомихайлівка та Побєда ворог за підтримки авіації 31 раз намагався прорвати оборону наших військ, а доба ще не закінчилася", - розповів Лиховій.

За його словами, на Авдіївському напрямку теж гаряче.

"За сьогодні до 18:00 наші захисники відбили 7 атак ворога в районах сіл Орлівка, Сєверне, Первомайське та Невельське", - сказав Лиховій.

Він зазначив, що з усієї операційної зони ОСУВ "Таврія" саме на Донеччину, тобто на Мар'їнський та Авдіївський напрямки припадає цілковита більшість авіаційних, артилерійських ударів та ударів дронами-камікадзе.

"При цьому ситуація є динамічною й на Авдіївському та на Мар'їнському напрямках наші воїни відновили по кілька позицій й саме на Авдіївському напрямку нашим військовим здалися або були взяті в полон більше десятка російських окупантів", - сказав Лиховій.

Лиховій про ситуацію біля Вугледара: контрольована22.02.24, 13:52 • 250465 переглядiв

Доповнення

21 лютого Лиховій повідомляв, що росіяни дещо активізували спроби наступу на Авдіївському напрямку.

Анна Мурашко

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