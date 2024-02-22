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Силы обороны восстановили по несколько позиций на Авдеевском и Марьинском направлениях - Лыховий

Силы обороны восстановили по несколько позиций на Авдеевском и Марьинском направлениях - Лыховий

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 17:24  •  8574 просмотра

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Украинские войска восстановили несколько позиций на Авдеевском и Марьинском направлениях, взяв в плен более десятка российских военных.

На Авдеевском и Марьинском направлениях украинские военные восстановили по несколько позиций. На Авдеевском направлении Силам обороны сдались или были взяты в плен более десятка российских оккупантов. Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Лыховий сообщил, что самой горячей точкой сейчас является Марьинское направление.

"Сегодня за сутки, до 18:00 только на Марьинском направлении в районе населенных пунктов Новомихайловка и Победа враг при поддержке авиации 31 раз пытался прорвать оборону наших войск, а сутки еще не закончились", - рассказал Лиховой.

По его словам, на Авдеевском направлении тоже горячо.

"За сегодня до 18:00 наши защитники отбили 7 атак врага в районах сел Орловка, Северное, Первомайское и Невельское", - сказал Лиховой.

Он отметил, что из всей операционной зоны ОСУВ "Таврия" именно на Донетчину, то есть на Марьинское и Авдеевское направления приходится полное большинство авиационных, артиллерийских ударов и ударов дронами-камикадзе.

"При этом ситуация является динамичной и на Авдеевском и на Марьинском направлениях наши воины восстановили по несколько позиций и именно на Авдеевском направлении нашим военным сдались или были взяты в плен более десятка российских оккупантов", - сказал Лиховой.

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая22 февраля 2024, 11:52 • 107625 просмотров

Дополнение

21 февраля Лиховий сообщал, что россияне несколько активизировали попытки наступления на Авдеевском направлении.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
avdiivkaАвдеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
vuhledarУгледар
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