Силы обороны восстановили по несколько позиций на Авдеевском и Марьинском направлениях - Лыховий
Киев • УНН
Украинские войска восстановили несколько позиций на Авдеевском и Марьинском направлениях, взяв в плен более десятка российских военных.
На Авдеевском и Марьинском направлениях украинские военные восстановили по несколько позиций. На Авдеевском направлении Силам обороны сдались или были взяты в плен более десятка российских оккупантов. Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Лыховий сообщил, что самой горячей точкой сейчас является Марьинское направление.
"Сегодня за сутки, до 18:00 только на Марьинском направлении в районе населенных пунктов Новомихайловка и Победа враг при поддержке авиации 31 раз пытался прорвать оборону наших войск, а сутки еще не закончились", - рассказал Лиховой.
По его словам, на Авдеевском направлении тоже горячо.
"За сегодня до 18:00 наши защитники отбили 7 атак врага в районах сел Орловка, Северное, Первомайское и Невельское", - сказал Лиховой.
Он отметил, что из всей операционной зоны ОСУВ "Таврия" именно на Донетчину, то есть на Марьинское и Авдеевское направления приходится полное большинство авиационных, артиллерийских ударов и ударов дронами-камикадзе.
"При этом ситуация является динамичной и на Авдеевском и на Марьинском направлениях наши воины восстановили по несколько позиций и именно на Авдеевском направлении нашим военным сдались или были взяты в плен более десятка российских оккупантов", - сказал Лиховой.
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая22 февраля 2024, 11:52 • 107625 просмотров
Дополнение
21 февраля Лиховий сообщал, что россияне несколько активизировали попытки наступления на Авдеевском направлении.
Силы обороны восстановили по несколько позиций на Авдеевском и Марьинском направлениях - Лыховий
Украинские войска восстановили несколько позиций на Авдеевском и Марьинском направлениях, взяв в плен более десятка российских военных.
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