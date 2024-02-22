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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 11:52  •  15311 просмотра

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Ситуация возле Угледара в Донецкой области остается контролируемой

Ситуация возле Угледара в Донецкой области контролируемая. Об этом журналисту УНН сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

На вопрос, какая ситуация возле Угледара, Лиховий ответил: "Контролируемая".

Дополнение

Военный корреспондент Юлия Кириенко заявляла, что ситуация осложнилась вблизи города Угледар на Кураховском направлении в Донецкой области и "наши силы там рискуют оказаться в клещах".

22 февраля командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщал, что в операционной зоне ОСГВ "Таврия" армия рф сосредоточила свою активность в Донецкой области. Там враг после потерь в Авдеевке перегруппировывается, подтягивает резервы и активно задействует авиацию.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
aleksandr-tarnavskiiАлександр Тарнавский
vuhledarУгледар
kurakhoveКурахово
donetskДонецк
Лиховій про ситуацію біля Вугледара: контрольована
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